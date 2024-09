Ragusa, preso il ladro dell'asilo

Ragusa - Gli Agenti della Polizia di Ragusa hanno individuato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un marocchino di anni 24, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato commesso presso una asilo nido ubicato a Ragusa in zona periferica.

I fatti si sono verificati, nei giorni scorsi, in ore notturne; il giovane dopo aver forzato una porta, mandando in frantumi la relativa vetrata, si è introdotto all’interno dell’asilo e harubato un aspirapolvere e uno smartphone. Nel giro di qualche giorno, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti ad identificare il ventiquattrenne che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.