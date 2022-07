Ruba il motorino in 20 secondi, ma il record è di 5 VIDEO

Catania – Arrestato a Catania, un'ora dopo aver commesso il furto, un minorenne del posto riuscito a rubare uno scooter parcheggiato in via Castello Ursino, in soli 20 secondi. Nel filmato allegato in coda, risultato decisivo per identificarlo e rilasciato ai media dai carabinieri, le immagini della destrezza del ragazzino.

Il motorino, nascosto in un garage, è stato riconsegnato al legittimo proprietario mentre non si ha notizia del giovane complice che lo accompagna sul luogo, facendo da palo. Il record di rapidità nel rubare uno scooter spetta però al ladro che, sempre nel capoluogo etneo, vi riuscì in appena 5 secondi, nell’aprile del 2021: il video del “primato” è a questo link.