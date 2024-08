Salvati i gatti che erano stati abbandonati in un appartamento

Vittoria - Effettuato il salvataggio di alcuni gatti nella giornata di martedì. A darne notizia l’assessore comunale Cesare Campailla. “Questi gatti, da giorni, erano segnalati dai residenti in zona, in via P. Umberto con via Cacciatori delle Alpi – spiega l’assessore – i gatti erano rinchiusi in un appartamento al 4° piano, che risulta abbandonato dai proprietari. Grazie alla preziosa collaborazione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa e di quelli di Vittoria, della polizia municipale, degli impiegati dell’Anagrafe canina e dell’Enpa, è stato possibile arrivare al salvataggio e alla messa in sicurezza dei gatti. L’ingresso nell’appartamento è stato effettuato dopo l’autorizzazione arrivata dal magistrato di turno”.