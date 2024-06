Santa Croce e Marina di Ragusa piangono Gianni

Ragusa - Santa Croce Camerina e Marina di Ragusa piangono Gianni Mania, morto per un mare incurabile a 35 anni. Gianni era un musicista, suonava il basso tuba e aveva suonato in tutte le bande della provincia. Per tale ragione era molto conosciuto e oggi rimpianto.

Il sindaco di Santa Croce Peppe Dimartino ha scritto: “Esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Gianni Manìa, un giovane apprezzato nella nostra comunità e che si è sempre fatto voler bene per il suo carattere affabile e disponibile. Una vita recisa troppo presto, ingiustamente, è un grandissimo dolore per tutta Santa Croce. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, mi stringo alla famiglia e a tutti i suoi cari”.