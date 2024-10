Santone Khadir, Marica riabbraccia fratello e mamma: "Vamos"

Miggiano, Lecce - Mamma Maria Concetta e il figlio Luca hanno riabbracciato Marica, la 36enne di Scicli diventata seguace del santone Khadir. Le foto mostrano la famiglia in sintonia e felicità a Miggiano, dove il fratello e la mamma della ragazza sono arrivati nella giornata di ieri. "Vamos", andiamo in spagnolo, si legge nella didascalia della foto, il che farebbe presumere che Marica si sia determinata a tornare in famiglia a Sampieri di Scicli.

In un altro scatto si vedono Marica, la mamma Maria Concetta e Luca abbracciati con la mamma al centro e il commento "A belli siamo". Il clima in famiglia è positivio e ci auguriamo che Marica lasci la Puglia per riabbracciare papà Silvio a Sampieri. Marica manca da casa dal 28 agosto del 2023.