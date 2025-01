Scicli, uomo in stato confusionale salvato col cestello

Scicli - La Polizia Locale di Scicli è intervenuta tempestivamente a seguito di una segnalazione telefonica ricevuta da un cittadino riguardante un individuo in stato confusionale che aveva manifestato intenzioni suicide. Giunti sul posto, gli agenti hanno tentato invano di mettersi in contatto con la persona in difficoltà sia telefonicamente che bussando alla porta della sua abitazione. In attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco all'uopo chiamati, un agente, utilizzando un veicolo speciale dotato di cestello che transitava sulla via, è riuscito ad accedere all'abitazione del soggetto, situata al terzo piano dell'edificio, attraverso una finestra socchiusa. Il soggetto è stato trovato in forte stato confusionale e pertanto è stato richiesto l'intervento del 118 e il cittadino è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.

L'Amministrazione Comunale plaude all'operato degli agenti intervenuti per la brillante operazione, sottolineando l'importanza della tempestività e della collaborazione tra i vari enti coinvolti. La Polizia Locale di Scicli si conferma sempre al fianco dei cittadini più deboli e in difficoltà, garantendo protezione e supporto in ogni situazione di emergenza.