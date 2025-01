Pozzallo - È rimasto miracolosamente illeso l'automobilista che oggi pomeriggio è stato sfiorato da un'auto in corsa che gli ha divelto lo sportello della sua Ford Fiesta. L'uomo aveva appena parcheggiato in prossimità della sua attività commerciale quando una giovane mamma, con un bambino a bordo della sua Ford C-Max, gli ha divelto lo sportello. La corsa della donna è terminata qualche decina di metri dopo. Tanta paura per l'uomo sulla Fiesta rimasto impietrito.

Il sinistro in viale Australia.