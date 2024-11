Si schianta con l'auto contro un muro: muore Emanuele Favaloro, 25 anni

Monreale, Palermo - Stava rientrando a casa quando ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muro. Tragedia ieri sera a Monreale dove un ragazzo di 25 anni, Emanuele Favaloro, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 186, all'altezza di Piano Tavernella, lungo la strada che avrebbe riportato il giovane dalla moglie e dal figlio di 4 anni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Pioppo, intervenuti poco dopo l'impatto, il giovane stava si stava dirigendo verso Pioppo, dov'era residente. Per cause ancora da accertare l'auto di Favaloro, una Hyundai Atos di colore grigio, avrebbe iniziato a derapare in prossimità di una curva schiantandosi contro il muretto che delimita la carreggiata. I soccorritori del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza hanno prestato le prime cure al 25enne prima di accompagnarlo all'ospedale Ingrassia di corso Calatafimi dove poi è deceduto. Il veicolo è stato sequestrato per accertamenti e portato in un deposito giudiziario. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e dunque la salma di Favaloro è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione del funerale.