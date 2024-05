Si schianta con la moto e muore a 31 anni Nando Patanè

Acireale - Non ce l’ha fatta il 31enne di Guardia Mangano che nel primo pomeriggio di domenica era rimasto coinvolto in un grave incidente autonomo con la sua moto sulla Ss114 proprio nella frazione acese che gli ha dato i natali. Il cuore di Venerando Patanè, conosciuto come Nando, appassionato di moto, ha cessato di battere ieri sera all’ospedale Cannizzaro di Catania dove il giovane era stato trasportato con l’elisoccorso subito dopo il tragico impatto sulla “Nazionale” a pochi metri dalla chiesa di Guardia, al confine con il territorio di Giarre.

Il centauro, che indossava il casco protettivo e che risiedeva nel vicino rione popolare di via Esperia, alla guida di una moto “Mv Agusta 1090 RR”, nell’abbordare una semi-curva ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro alcuni vasi con piante davanti a una pizzeria. Nell’impatto, il motociclista è stato disarcionato dalla moto ed è stato sbalzato a terra per oltre 20 metri, perdendo i sensi. La motocicletta ha invece continuato la sua corsa finendo ancora più distante. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’elisoccorso è intervenuto atterrando nel vicino spiazzale di Protezione civile in via Quasimodo. Il 31enne, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo è arrivato in elisoccorso già intubato. Ha riportato un gravissimo politrauma, con varie fratture e traumi. Ha subìto trasfusioni di sangue ed è stato stabilizzato. Ma dopo un breve ricovero in Rianimazione, è purtroppo deceduto per i gravi traumi riportati nell’impatto.