Tentato duplice omicidio di Scicli: domani udienza di convalida

Scicli - Si svolgerà domattina presso la casa circondariale di Potenza, l'udienza di convalida del fermo dei fratelli Mauro e Roberto Gesso, sciclitani di 43 e 50 anni che sabato hanno sparato a padre e figlio anch'essi di Scicli, colpendoli al volto e nella parte superiore dei corpi. Ai Gesso che sono difesi dall'avvocato Alessio Malvaso del Foro di Ragusa, viene contestato il duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, la ricettazione e la detenzione abusiva d'arma.

Dopo aver sparato alle due vittime (il figlio rischia di perdere un occhio, la prognosi è riservata per organo e funzione mentre le condizioni del padre non desterebbero preoccupazioni), in tarda mattinata a Scicli, i due fratelli si erano dati alla fuga a bordo di una Fiat Croma nera che era monitorata e che a seguito delle immediate indagini dei carabinieri è stata rintracciata da una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina (SA) all'altezza dell'omonima area di servizio.

Le indicazioni che i carabinieri del Nucleo investigativo di Ragusa, e del Nucleo Operativo della Compagnia di Modica hanno dettagliato, hanno promosso la cattura. I due quindi sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e domani mattina si svolgerà l'udienza di convalida al carcere di Potenza dove si trovano attualmente in custodia cautelare. Da chiarire la posizione di entrambi in quello che pare essere un agguato. I due feriti, che sono stati colpiti mentre erano a bordo di un fuoristrada, hanno proseguito la corsa dell'autovettura dirigendosi direttamente alla Tenenza dei carabinieri di Scicli per trovare probabilmente riparo. L'arma che si ipotizza sia è stata usata nell'agguato, è stata rinvenuta in una abitazione di Sampieri. Si tratta di un fucile a canne mozze che ha scaricato addosso alla vittime una sventagliata di pallini da caccia.