Violenta una 15enne a Marina di Ragusa, arrestato tunisino di 31 anni

Ragusa - Un cittadino di origine tunisina di 31 anni, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una quindicenne. L'uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile a Marina di Ragusa e condotto in carcere a Ragusa. A seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una cesoia di 20 centimetri. I fatti sono avvenuti nella serata di sabato. Domani alle 11.30 l'uomo comparirà in carcere, davanti al gip, per l'udienza di convalida dell'arresto.