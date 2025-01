Vittoria, ancora un furto con spaccata nella notte. Presa di mira una gioielleria

Vittoria - Un altro furto con spaccata a Vittoria. Questa volta i malviventi hanno agito in via Milano, angolo via Cavour, prendendo di mira la gioielleria Enigma che aveva già subito lo stesso colpo nel novembre 2023. Per più di una volta, i ladri hanno provato a sfondare la vetrina con una macchina allo scopo di portare i gioielli in vetrina. Ingente il bottino, notevoli i danni. L’episodio si è verificato intorno alle 3,30 di questa notte.

I malviventi hanno utilizzato l’isola pedonale come rampa di lancio per la rincorsa del mezzo. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.