Ettore Scola ‘enciclopedista’, un libro di Vittorio Giacci

Scicli - È di recente pubblicazione il libro del critico cinematografico Vittorio Giacci, già direttore di Cinecittà International, per Bulzoni Editore, Ettore Scola l’ultimo enciclopedista. Giacci presenta tutte le opere del grande maestro analizzandole con dovizia di particolari, raccontandone la genesi con aneddoti e testimonianze dei suoi attori e collaboratori. Si addentra nei fatti storici, culturali, sociali e politici nonché nelle opere letterarie, nel teatro, nella musica, nelle arti figurative che affollano il lavoro artistico del cineasta, intrecciandole tra loro per offrire al lettore un ricco affresco di tutto il ‘900 permeato di uno spirito enciclopedista inteso come utile strumento non solo per comprendere il passato ma anche la contemporaneità, e che quasi trascende il soggetto del libro per diventare un prezioso tributo a tutto il cinema mondiale.

Citato anche il docufilm Paese Mio girato a Scicli nel 2008.