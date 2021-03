Paese Mio, quando Ettore Scola girò a Scicli. VIDEO

Scicli - Non ha mai avuto la giusta attenzione mediatica il cortometraggio di Ettore Scola (Trevico, 1931 – Roma, 2016), girato a Scicli, in occasione della campagna elettorale di Valter Veltroni alle politiche del 2008.

News Correlate Paese Mio: Ettore Scola gira a Scicli

"Paese Mio" il titolo del film. Le location scelte dal grande maestro del cinema italiano furono Scicli, Ragusa, Marzamemi. Cinque giorni di lavorazione in tutto, per filmare il racconto di un giovane costretto a lasciare il proprio paese e ad emigrare, salvo salutare prima i compaesani. L’ambientazione è moderna, contemporanea. Ettore Scola ha girato in via San Bartolomeo, al Ritiro, in via Peralta, diventati per gli uomini di cinema "il quartiere Ettore Scola".

Il cortometraggio entrò a far parte del docufilm sulla campagna elettorale di Veltroni nel 2008. Eccolo: