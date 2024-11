Montepaschi, il Tesoro cede il 15% e incassa 1,1 miliardi

Siena - Il governo scende dal 26,7 all’11,7% del Monte dei Paschi e incassa altri 1,1 miliardi. Banco Bpm e Anima (che ha già l’1% del Monte) si fanno spazio nell’istituto senese, portandosi nell’insieme al 9%. Al loro fianco, un duo di imprenditori italiani costruisce un presidio nazionale nel capitale della banca toscana: fra loro, secondo indiscrezioni, ci sono la cassaforte Delfin dei Del Vecchio e il gruppo Caltagirone, che avrebbero acquistato il 3,5% del Monte a testa, investendo nel complesso circa 500 milioni. Questo, in sintesi, il risultato della terza tranche di privatizzazione di Mps, conclusa ieri dal ministero dell’Economia e preceduta da sei sedute di acquisti su Mps in Borsa.

Alla luce dell’elevata domanda riscontrata, il Mef ha non solo raddoppiato la quota ceduta dal 7 al 15%, ma è anche riuscito a collocarla a premio del 5%. L’incasso per lo Stato è di 1,1 miliardi, cifra che porta a circa 2,7 miliardi i proventi complessivi della privatizzazione, a fronte degli 1,6 miliardi messi sul piatto solo due anni fa dal governo per ricapitalizzare Mps.

Il governo resterà il primo socio con l’11,7% e avrà così rispettato l’impegno preso con l’Ue di scendere al di sotto del 20% della banca entro la fine dell’anno. A questo punto, l’eventuale azzeramento della quota pubblica dipenderà soltanto da valutazioni di opportunità politica e finanziaria. Bpm deterrà il 5% e, se e quando l’opa da 1,6 miliardi su Anima andrà in porto, arriverà al 9% grazie al 4% portato in dote dalla società di gestione del risparmio.