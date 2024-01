È morto Beckenbauer

Salisburgo - Franz Beckenbauer è morto all'età di 78 anni. Per tutti «Der Kaiser», Beckenbauer è stato una leggenda del calcio tedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale del 1990. Negli ultimi anni Beckenbauer aveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo.

Leggenda del calcio tedesco, è considerato il più grande difensore di tutti i tempi. Giocò la partita del secolo, Italia-Germania 4-3 di Messico 1970, con il braccio fasciato.

Beckenbauer era malato da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. «È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia.

Capitano della Germania Ovest negli anni '70, poi allenatore della nazionale dal 1984 al 1990 e del Bayern negli anni '90, dove è diventato rapidamente un calciatore chiave per il club di Monaco. Nato nel distretto di Giesing, ha vinto quattro titoli della Bundesliga e la Coppa Intercontinentale. Con la sua eleganza e disinvoltura in campo, ha ridefinito il ruolo di libero e ha coronato la sua carriera vincendo la Coppa del Mondo del 1974 in casa. Due anni prima aveva già guidato la squadra tedesca che vinse l'Europeo. Il suo titolo di Coppa del Mondo da allenatore risale al 1990. È uno dei tre calciatori, insieme al brasiliano Mario Zagallo, morto pochi giorni fa, e al francese Didier Deschamps, ad aver vinto la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore. Giocò la partita del secolo, Italia-Germania 4-3 di Messico 1970, con il braccio fasciato. Si era ritirato dalla vita pubblica negli ultimi anni a causa di problemi di salute e viveva in Austria, vicino Salisburgo.