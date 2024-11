Gatwick, evacuato terminal Sud dell'aeroporto di Londra: "Arrivati gli artificieri". VIDEO

Londra - Gran parte del terminal sud dell'aeroporto inglese di Gatwick è stato evacuato dopo il ritrovamento di un «oggetto proibito sospetto all'interno di un bagaglio». A confermarlo è la polizia del Sussex che in una dichiarazione racconta di essere stata chiamata intorno alle 8.20 del mattino, ora locale. Attualmente sono presenti in aeroporto gli artificieri, mentre un cordone di sicurezza delimita la zona. In un comunicato diffuso sulla pagina X dell'aeroporto si parla di un «incidente di sicurezza», mentre i media inglesi fin da subito hanno raccontato l'intervendo da parte di polizia e servizi di emergenza. «Mentre ero in coda ho avuto la sensazione che qualcosa non andasse perché ho visto due poliziotti armati in piedi vicino alla fila. Erano alla radio e si guardavano» racconta Jennifer Newton del Mirror presente in aeroporto.

Su X vari utenti stanno raccontado l'evacuazione: «Ci hanno appena fatto uscire dall'area di sicurezza. Nessuno ci ha indicato dove andare fuori. Caos totale» scrive un viaggiatore.

Tutto è iniziato intorno alle 10, ora locale, quando il personale dello scalo ha avvisato centinaia di passeggeri di andarsene, mentre, in contemporanea, diversi servizi ferroviari hanno annunciato l'interruzione delle fermate per Gatwick. Tra questi, Southern Rail, Gatwick Express e Thameslink. Sul sito della National Rail Enquiries si legge che l'interruzione «si prevede continuerà fino alle 14.00 circa». Nel frattempo, la polizia di Londra ha dichiarato di aver fatto esplodere un «pacco sospetto» vicino all'ambasciata Usa nel centro della capitale britannica. È quanto si legge sul profilo X di Scotland Yard che parla di una «esplosione controllata» e di essere stata avvertita di un «incidente avvenuto nei pressi» della sede diplomatica, situata nel quartiere di Nine Elms, sulla riva sud del Tamigi. «Nella zona è in atto un cordone precauzionale mentre gli agenti indagano sul pacco sospetto», si legge ancora. Al momento non è stata dichiarata nessuna correlazione tra i due eventi.

IL VIDEO: