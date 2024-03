Siracusana uccisa in vacanza mentre mangiava gelato

Belize - La 43enne siracusana Laura Fiorito è una delle due vittime della sparatoria avvenuta a Belmopan, nel Belize, martedì scorso. La famiglia risiedeva in Olanda e si trovava per vacanza nel paese dell’America centrale. Un filmato di un’emittente locale ricostruisce quanto accaduto al mercato centrale della città dove Fiorito era andata assieme al marito Salvatore Lopes e ai figli di 7 e 11 anni. Dal filmato si vede che mentre la famiglia siracusana mangiava un gelato è stata avvicinata da un americano-haitiano, proprietario di un resort, che dopo aver salutato il gruppo ha estratto una pistola e esploso alcuni colpi verso Salvo Lopes, mancandolo, e poi ha inseguito Laura, colpendola mortalmente.

Uccisa anche una bimba di sette anni che era con loro. L’uomo è stato subito arrestato dalla polizia locale. “Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo”, scrive sui social il marito Salvatore. “Ha portato gioia e felicità a così tante persone. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che sentiamo. Siamo sposati da oltre 20 anni e abbiamo creato tanti bei ricordi. Mi hai dato due bellissimi bambini, un dono degli dei. (..) Ci manchi così tanto. Il pensiero che non possiamo più tenerti tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile”, ha aggiunto.

Il mistero sul movente

Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha rivelato il commissario Соmроl Wіllіаmѕ «si vede che l’americano-haitiano incontra la famiglia e stringe loro le mani, poi iniziano а соnvеrѕаrе e lui a un certo punto estrare l’arma e inizia a sparare, prіmа аll’uоmо mаncandolo. Pоі hа іnѕеguіtо lа dоnnа е lе hа ѕраrаtо dа dіѕtаnzа mоltо rаvvісіnаtа, dороdісhé hа іnѕеguіtо і bаmbіnі», hа аggіuntо Соmроl intervistato da breakingbelizenews.com.

Il cinquantanovenne americano haitiano Robert Joseph è stato arrestato e accusato di due capi di omicidio e tre di tentato omicidio. Jospeh è accusato di aver ucciso con un’arma da fuoco Laura Fiorito, quarantenne, e Megan Klessan, otto anni, di aver ferito altri due minorenni e di aver sparato contro Salvatore Lopes.

La sparatoria è stata un momento di panico incredibile all’interno del mercato di Belmoplan, con il killer che puntava la pistola ad altezza d’uomo e il fuggi fuggi generale. La prima ad essere colpita è stata Laura Fiorito, che sarebbe morta sul colpo, mentre il suo compagno Salvatore è riuscito a ripararsi. Joseph avrebbe quindi inseguito i bambini che cercavano anche loro di scappare e ha sparato a morte a Megan Klassen, 8 anni, ferendo anche Sarah e Tristan Lopes.

Il movente al momento è un rebus. Robert Joseph avrebbe detto durante un interrogatorio che la famiglia di Salvatore Lopes ha tentato di avvelenare lui e i suoi figli durante il soggiorno nella loro struttura, ma le sue parole lasciano molto perplessi gli investigatori. Quello che si sa che la famiglia Lopes a gennaio aveva lasciato la struttura di Joseph per trasferirsi in una nuova residenza . «Stiamo ancora cercando di mettere insieme i pezzi – ha detto il commissario di polizia Chester Williams -. Abbiamo raccolto diverse dichiarazioni e abbiamo ottenuto alcune riprese video che aiutano molto l’indagine. Pertanto, l’imputato è stato immediatamente arrestato dalla polizia e anche l’arma utilizzata è stata sequestrata dalla polizia».