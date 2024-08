Studentessa guadagna 20 mila euro al mese con foto dell'iPhone

Jade, una studentessa universitaria con un talento speciale per la fotografia, ha trovato un modo sorprendente per generare un reddito che supera i 20.000 euro al mese. E lo ha fatto semplicemente grazie alle foto che scatta con il suo iPhone. Il suo successo ha fatto scalpore su TikTok, dove condivide la sua esperienza e i suoi consigli con il nome utente @captured.by.jade. Attraverso una serie di video, Jade ha rivelato come chiunque possa monetizzare le immagini archiviate sulla scheda della propria fotocamera, senza la necessità di costose attrezzature fotografiche o competenze professionali. A riportare la notizia è il sito spagnolo è La Vanguardia.

In uno dei suoi video più popolari, Jade ha spiegato che le aziende sono costantemente alla ricerca di contenuti visivi autentici e originali da utilizzare nelle loro campagne di marketing e pubblicitarie. Le foto spontanee scattate con il cellulare, che molte persone potrebbero considerare poco professionali, sono esattamente ciò di cui queste aziende hanno bisogno per connettersi veramente con il proprio pubblico. «Il tuo rullino fotografico può aiutarti a guadagnare migliaia e migliaia di eruo», afferma Jade cercando di motivare i suoi follower a cimentarsi nella vendita di fotografie stock, un mercato che si è rivelato sorprendentemente redditizio.

Jade utilizza piattaforme come Shutterstock e Adobe Stock per caricare le sue foto e nota che il processo di invio è solitamente gratuito.

Tuttavia, il suo successo non è dovuto solo alla qualità delle sue immagini, ma anche al suo approccio strategico. Jade dedica circa 20 minuti a ciascuna immagine per apportare piccoli ritocchi, sviluppare parole chiave precise e taggare le foto in modo efficace. Quest'ultimo passaggio, secondo lei, è fondamentale per aumentare la visibilità delle immagini e, quindi, le vendite. Una delle sue fotografie di maggior successo è una veduta panoramica di Monterrey, in California, che è stata scaricata più di 4.000 volte e ha generato più di 26.000 euro negli ultimi due anni. «Sebbene fosse una foto molto bella, ciò che l'ha fatta davvero vendere è stato il tagging», ha ammesso Jade, sottolineando l'importanza di ottimizzare le immagini in modo che appaiano nelle ricerche sulle piattaforme stock. Oltre ai paesaggi e alle foto di viaggio, Jade ha menzionato altri settori che possono essere altrettanto redditizi, incoraggiando i suoi follower a esplorare diversi argomenti che potrebbero attrarre potenziali acquirenti. Ha anche creato una serie di video e un manuale dettagliato per guidare gli altri attraverso il processo di vendita di foto stock e offre ai suoi follower gli strumenti necessari per trasformare le loro foto quotidiane in una significativa fonte di reddito.