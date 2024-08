Aereo caduto Brasile, dottoressa cambia il biglietto e si salva all'ultimo

San Paolo - La dottoressa Juliana Chiumento aveva programmato un viaggio con il volo 2283, partito da Cascavel, nella zona occidentale del Paraná, e precipitato a Vinhedo, San Paolo, Brasile. Tuttavia, all'ultimo minuto ha deciso di cambiare il suo biglietto dopo che suo padre, Altermir Chiumento, le ha inviato un audio chiedendole di modificare la data del viaggio. L'aereo era destinato a Guarulhos, San Paolo. A bordo c'erano 62 persone, di cui 4 membri dell'equipaggio. Nessuno è sopravvissuto. Tra le vittime c'erano gli amici della dottoressa, che si sarebbe recata poi a Rio de Janeiro dove sta facendo la specializzazione. La richiesta del padre, però, le ha fatto cambiare programma, come riporta G1.

«La mia mente va a tremila, ma grazie a Dio ho tanto sostegno e tutti mi danno tanto coraggio. Ma ho la necessità di tornare a Rio de Janeiro dove vivo. Vado lì per studiare, sono sempre in questa situazione: Rio de Janeiro Cascavel, sempre con scalo a Guarulhos. Ogni volta che metterò piede in questo aeroporto, salirò su un aereo, mi ricorderò di questa liberazione che Dio mi ha dato», ha raccontato la dottoressa. Emozionato, il padre della donna ha dichiarato in un'intervista a RPC di aver avuto un presentimento, un «sentimento paterno» che gli ha fatto inviare il messaggio che ha salvato la vita di sua figlia. «Premonizione di papà. Ho detto: figlia, passa ancora un po' di tempo con tuo padre qui. E lei ha detto che avrebbe provato a riprogrammare il suo viaggio per sabato. [...] Prego per i miei figli ogni giorno. [...]», ha ricordato l'uomo. Questo è l'incidente aereo con il maggior numero di vittime dopo la tragedia del TAM, avvenuta nel 2007 all'aeroporto di Congonhas, quando vi furono 199 morti.

Secondo Voepass Linhas Aéreas, l'aereo è decollato da Cascavel senza alcuna restrizione di volo, con tutti i suoi sistemi in grado di effettuare l'operazione e tutti i membri dell'equipaggio con qualifiche valide. L'aereo ha volato per 1 ora e 35 minuti senza alcuna registrazione di incidenti, finché non ha effettuato una brusca virata, è precipitato per 4.000 metri in circa 1 minuto ed è scomparso dai radar, dopo essere esploso al suolo dnei pressi di una zona residenziale. Non si sa ancora cosa abbia causato l'incidente, ma secondo gli esperti la caduta a spirale fa pensare al verificarsi di uno stallo, che avviene quando l'aereo perde il supporto che gli permette di volare.