Brasile, aereo precipita vicino a San Paolo con 62 persone a bordo

San Paolo - Un aereo con 62 persone a bordo è precipitato in una zona residenziale di Vinhedo, città dello stato brasiliano di San Paolo, verso le 13.22 locali (le 18.22 ora italiana) e a pochi minuti dall'atterraggio previsto. Secondo le autorità locali non ci sarebbero sopravvissuti. I vigili del fuoco dovranno verificare anche se lo schianto e il successivo incendio hanno provocato vittime tra chi in quel momento si trovava nell'area dell'impatto dell'Atr 72-500 La compagnia aerea proprietaria dell'aereo, Voepass Linhas Aereas, ha confermato che si tratta del suo volo 2Z2283 con 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'Atr, un turboelica di 14 anni (diverso dai jet più utilizzati come l'Airbus A320 e il Boeing 737), era decollato da Cascavel, nello stato del Paranà, alle 11.56 locali ed era diretto a San Paolo.

Secondo le piattaforme che monitorano i movimenti aerei si trattava del quarto volo del giorno per l'Atr 72 (velivolo di fabbricazione europea). I tracciati raccolti — ma i dati andranno analizzati meglio — mostrano che pochi istanti prima di schiantarsi l'aereo era a 16.700 piedi di quota (5.090 metri) e procedeva a una velocità di circa 241 chilometri orari. Poi, all'improvviso, ha perso quota, arrivando a scendere di 1.800 metri in una trentina di secondi in quello che appare uno stallo. La Protezione civile brasiliana ha dichiarato che l'aereo è caduto su diverse case. Le immagini della tv brasiliana Globo mostrano un'estesa area in fiamme subito dopo l'impatto. Gli addetti ai lavori segnalano che per la prima volta ci sono diversi video che aiuteranno nelle indagini e a ricostruire l'esatta dinamica. Ma gli stessi al momento non nascondono lo stupore dopo aver visto l'aereo precipitare «come una foglia» e con i piloti che non sono in grado di riprendere il controllo. Le prime valutazioni tecniche parlano di un aereo in «flat spin», cioè una rotazione piatta. In questa dinamica il velivolo gira attorno a sé stesso, mentre il muso e la coda ruotano attorno a un asse orizzontale, senza rispondere ai normali input dei piloti. Secondo gli esperti questa situazione può essere improvvisa — andrà quindi capito cosa l'abbia scatenata — e lascia pochissimo tempo per reagire. Di solito l'aereo finisce in «flat spin» per una combinazione di elementi, al netto di un guasto meccanico in particolare al motore, come l'angolo di attacco elevato, una velocità inferiore a quella ottimale e un volo «scoordinato».