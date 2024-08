Matthew Perry, cinque arresti, tra cui l'assistente personale e due medici

Los Angeles - La polizia ha arrestato almeno una persona in relazione alla morte dell'attore Matthew Perry per una overdose di ketamina l'anno scorso: lo riferiscono i media Usa citando fonti delle forze dell'ordine. E' attesa una conferenza stampa a Los Angeles più tardi per annunciare i dettagli dello sviluppo delle indagini sul decesso di una della star di Friends.

L'assistente personale di Matthew Perry, due medici e varie altre persone sono state incriminate con l'accusa di aver fornito la ketamina che ha causato la morte della star di «Friends» in ottobre. Nei documenti depositati presso la corte federale in California, i pubblici ministeri hanno affermato che l'assistente dell'attore e un conoscente hanno lavorato con due dottori e uno spacciatore di droga per procurare - nelle settimane precedenti la sua morte - migliaia di dollari di ketamina alla star di Hollywood, che aveva alle spalle una storia di abuso da sostanze stupefacenti. L'attore era sottoposto ad una terapia a base di ketamina per ansia e depressione, ma l'ultima iniezione era stata eseguita una settimana e mezza prima della sua morte, quindi la sostanza nel suo corpo non era quella prescritta dal medico. Secondo Tmz, Perry aveva lo stesso livello di ketamina nel suo sistema che viene utilizzato per l'anestesia generale in chirurgia. I mandati di perquisizione hanno rivelato messaggi di testo di spacciatori che parlavano di Perry e della ketamina che voleva e di cosa stavano facendo per fargliela avere. I messaggi parlano anche del prezzo che l'attore di «Friends» avrebbe pagato per la sostanza.

La ketamina è una droga da festa popolare da decenni. Negli ultimi anni, si è dimostrata promettente come trattamento alternativo per la depressione. Un numero crescente di cliniche la offre come infusione o iniezione per un'ampia varietà di problemi di salute mentale. Non è raro che le forze dell'ordine indaghino e, in alcuni casi, intentino accuse contro le persone che hanno fornito la droga che ha causato la morte di una celebrità. Dopo la morte di Michael Jackson nel 2009, il suo medico privato, il dottor Conrad Murray , è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo per aver fornito al cantante una dose letale di potenti droghe. Più di recente, i procuratori federali di New York hanno intentato accuse contro quattro uomini che hanno fornito all'attore Michael K. Williams l'eroina con fentanyl che lo ha ucciso nel 2021.