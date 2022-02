Trascina il marito a vaccinarsi legato a una corda: il VIDEO è virale

Rio Largo - Ha accompagnato il marito a vaccinarsi contro il Covid, legandolo ad una corda, probabilmente contro la sua volontà. È questa la scena immortalata da un utente in un centro vaccinale di Alagoas, piccolo stato nel nord-est del Brasile:condivisa su TikTok lunedì, è diventata virale con oltre 174mila like e 2,6 milioni di visualizzazioni. Il siparietto ha alimentato anche un dibattito sui social.

"Penso che abbia fatto bene, non vivrei sotto lo stesso tetto con qualcuno che non ci tiene alla salute e alla mia vita" ha commentato un utente, mentre un altro la butta sulla questione di genere: "Mi piacerebbe vedere i vostri commenti se al posto del marito ci fosse la moglie, nessuno riderebbe". Il Brasile è stato particolarmente colpito dalla pandemia in questi due anni con oltre 695.000 morti, e dopo un periodo di calo dei casi, questi ultimi hanno ripreso a crescere in queste settimane a causa della diffusione della variante Omicron.