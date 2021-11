Aci Catena, sindaco chiede 260mila euro al parroco

Aci Catena - Il sindaco di Aci Catena ha citato per danni fisici la chiesa madre della sua stessa città per essere scivolato e finito sotto il fercolo, ferendosi, durante una festa paesana nell’agosto 2017, fresco di elezione. Pare che il tuttora primo cittadino - Sebastiano Oliveri, detto Nello - abbia riportato lesioni permanenti a una gamba, riconosciuti con una disabilità del 55%.

Per questo ha citato in giudizio la parrocchia della Madonna della Catena, chiedendo 260mila euro di risarcimento. «Ci difenderemo con i nostri avvocati» dichiara Don Carmelo, il prete della chiesa. La prima udienza del processo è fissata per il 26 gennaio 2022 al Tribunale di Catania.