Caso Rugolo, il teologo Gronchi evoca le dimissioni di mons. Gisana, vescovo di Piazza Armerina

Piazza Armerina - Il vescovo di Piazza Armerina, il modicano Rosario Gisana, dovrebbe dimettersi. Lo ha sostenuto monsignor Maurizio Gronchi, teologo dell’università pontificia, nel corso della trasmissione «Zona Bianca» su Retequattro , che ha affrontato il caso degli abusi sessuali dentro la chiesa con un focus sul caso di Enna, che ha portato alla condanna a 4 anni e mezzo di carcere per «violenza sessuale a danno di minori» per il sacerdote Giuseppe Rugolo. In studio, anche Antonio Messina l’archeologo che ha denunciato il prete. Quest’ultimo, secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, sarebbe stato coperto dal vescovo che ha anche ricevuto un avviso di conclusione indagini per falsa testimonianza.

«Io sto dalla parte delle vittime, senza se e senza ma – ha detto monsignor Gronchi -. A questo punto per ristabilire la verità e per amore di giustizia, il vescovo Gisana dovrebbe avere il coraggio di fare un passo indietro, perché il popolo queste cose non le accetta e c’è il rischio che nelle parrocchie le persone si sentano tradite, non soltanto le vittime».