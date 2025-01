Omicidio a Catania, convalidato il fermo di Calogero Michael Romano

Catania - È stato convalidato il fermo del giovane Calogero Michael Romano, accusato dell’omicidio di Giuseppe Francesco Castiglione avvenuto il pomeriggio del 9 gennaio scorso in piazza Palestro a Catania. L’indagato, durante l’udienza di convalida di questa mattina, durata circa 20 minuti, ha risposto alle domande del gip Luca Lorenzetti confermando quanto già dichiarato alla polizia giudiziaria dopo essersi costituito. Romano è detenuto nel carcere di Piazza Lanza dalla sera dell’omicidio. Luca Lorenzetti si è inizilamente riservato di decidere sulla richiesta di misura cautelare che il pm Fabio Regolo (presente all’interrogatorio di garanzia) e il procuratore aggiunto Fabio Scavone hanno chiesto nei confronti del 20enne accusato di omicidio pluriaggravato, ma ha deciso per la convalida.

Castiglione, deceduto la mattina del 10 gennaio in ospedale, è stato colpito da cinque pallottole sparate da una pistola di piccolo calibro, che al momento non è stata ancora recuperata dalla squadra mobile che conduce le indagini. Nel fascicolo sono finite anche le immagini del telecamere di piazza Palestro. Il movente è passionale: la vittima aveva una relazione con l’ex compagna e madre del figlio di Romano. Ci sarebbero state delle tensioni soprattutto sulla gestione delle visite del bambino. Non è ancora chiaro se i due “rivali” avessero un appuntamento al “Fortino”, chiaro è però che Romano lo stesse aspettando.