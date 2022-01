Rinviato a giudizio l'automobilista che travolse Salvatore Mermina

Pozzallo - Mercoledì 13 gennaio 2022, all’esito dell’udienza preliminare tenutasi in tribunale a Siracusa avanti il Gip, dott.ssa Tiziana Carruba, è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio stradale il conducente della vettura che il 12 ottobre 2020 ha investito sulla Statale 115, mentre procedeva in bicicletta, il quarantanovenne di Pozzallo, Salvatore Mermina, causandone la morte: si tratta di un cinquantanovenne di Modica, G. C. L’imputato, che non ha chiesto riti alternativi, dovrà comparire in aula il 14 dicembre 2022 per la prima udienza di un processo.