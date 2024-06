Vittoria, neonata morta in culla, indagati i genitori

Vittoria - Era già stata ricoverata in ospedale per problemi di deglutizione la neonata di sei mesi morta a Vittoria in ospedale il 20 ottobre del 2023. Ora i genitori della piccola, nordafricani del Marocco, sono indagati, per aver messo la bambina a dormire nella culla a pancia in giù e con il ciuccio, il che avrebbe favorito la morte della piccola. L'inchiesta è della Procura di Ragusa e l'ipotesi di reato è omicidio colposo.

Probabilmente la piccola soffriva di problemi neurologici che non le consentivano la corretta deglutizione.