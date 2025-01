I fumi degli impianti industriali a Ragusa

Ragusa - Cara Ragusanews,

spero che almeno voi mi siate ascolto.

Da qualche settimana tutte le mattine veniamo letteralmente soffocati e intossicati da fumi provenienti da questi impianti (non saprei se Colacem o Versalis), l'aria è irrespirabile e sicuramente non salutare, ho provato a segnalare la cosa ai pompieri, carabinieri, polizia municipale, arpa etc etc venendo continuamente rimbalzato da un numero all'altro senza ricevere risposte.

Nessuno aveva la competenza per intervenire. Spero che pubblichiate questa mia segnalazione, la nostra città non si merita questo.

La foto è tratta da via Paestum.