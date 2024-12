Disservizio Aeroitalia: cancellazione improvvisa e call center inefficiente

Comiso - Buongiorno Ragusanews,



Vorrei segnalare un grave caso di disservizio da parte di Aeroitalia che può interessare la vostra organizzazione.



Il volo XZ2115 (Roma Fiumicino - Comiso) previsto per il 18 dicembre 2024 è stato cancellato alle 19:23 del 17 dicembre, meno di 14 ore prima della partenza, per “motivi operativi”. La compagnia ha offerto una riprogrammazione solo 6 giorni dopo, senza alternative accettabili per lo stesso giorno.



Tentando di contattare il call center dedicato ai residenti in Sicilia, ho effettuato due chiamate consecutive (30 minuti ciascuna), entrambe interrotte senza risposta. Solo tramite la linea principale, e dopo ulteriori 40 minuti di attesa, un’operatrice scortese ha trovato un volo alternativo (Roma-Catania) il giorno successivo, ma su un aeroporto diverso.



Questo comportamento viola i diritti sanciti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che prevede un risarcimento di €250 per cancellazioni con meno di 14 giorni di preavviso.



Credo che questa vicenda possa rappresentare un esempio significativo di disservizio nel settore aereo, in particolare per i passeggeri che usufruiscono della continuità territoriale. Sono a disposizione per fornire ulteriori dettagli e documentazione.



Cordiali saluti,

Dario Tasca