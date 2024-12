Il nostro volo Bologna-Comiso cancellato

Comiso - Buongiorno Ragusanews,

vorrei segnalare il disservizio che si è creato l'altroieri all'aeroporto di Bologna da parte di Aeroitalia: il volo Bologna-Comiso programmato per il 18 dicembre alle ore 15 ha subito ritardi ora dopo ora; aggiornavamo il ritardo, alla fine solo alle 22 il volo è stato cancellato, senza dare alternative di un volo.

Alla fine mia figlia ha dovuto fare il biglietto con un'altra compagnia con una tariffa elevatissima visto il periodo.

Aeroitalia non è la prima volta che fa questo, il giorno prima aveva cancellato il Comiso-Roma e qualche settimana fa quello per Bergamo, questi signori non dovrebbero più permettersi di lasciare anziani e bambini in preda al panico senza essere avvisati di niente, sarebbe il caso che qualcuno si occupasse di questi disservizi.