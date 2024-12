Come fare morire l'aeroporto di Comiso

Comiso - Cara redazione di Ragusanews,

leggo molti dei vostri articoli sull'aereoporto di Comiso perché mi sta molto a cuore che non muoia. Quando ci ha lasciato la compagnia Ryanair io avevo 10 voli pagati, è stato difficile riorganizzare tutti quei voli da Catania con dispendio di tempo e denaro; non ho mai smesso di sperare in un ritorno di questa compagnia che ho utilizzato per anni da quando volava su Comiso. I voli sono sempre stati pienissimi, non ho mai avuto problemi, poi è stata sostituita da easyJet, ma è durata pochissimo, tant'è ché l'ultimo volo pagato per il 25 novembre mi è stato cancellato dopo mesi che lo avevo acquistato.

Da Malpensa non ci sono voli, tutti da Bergamo, scomodissimo e con pochi voli settimanali, e la compagnia AeroItalia è più cara di Rayanair. Chi abita nella zona Malpensa non va a Bergamo, è costretto a prenotare su Catania, alquanto scomodo. Per quanto mi riguarda, hanno organizzato tutto per portare profitto su Catania e Palermo sennò non si spiega. Nella speranza che tutto si sistemi, io vengo con la nave. Non fate morire Comiso, grazie.

Adriana Di Modica