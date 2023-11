Modica - Buongiorno Ragusanews,

mio cognato residente a Modica Bassa è stato trasportato all'ospedale di Modica per un malore avvenuto in casa.

Dopo varie ore in Pronto Soccorso (assistenza ottima) ha firmato alle ore 24 notturne per venire a casa. Ha chiamato il Taxi e due erano con la segreteria telefonica e uno non faceva servizio di notte.

Morale? Siamo tornati a casa a piedi. Un servizio da terzo mondo e non da una città come si pubblicizza turistica. Grazie.

Clelia.