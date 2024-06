Voglio comprare casa a Ragusa per fare B&B, ma siete senza acqua?

Ragusa - Buonasera,

ho appena letto quanto scritto da una vostra lettrice in merito alla carenza d'acqua a Ragusa, sono del Catanese e mi accingo ad investire su due immobili nella parte storica della città (zona di via Roma), per renderli strutture ricettive di livello medio/alto, ma dopo quanto letto, qualche ripensamento emerge...

Ma com'è possibile che un luogo tanto bello e con un potenziale turistico incredibile, possa nel 2024 patire carenze idriche!? Scusate lo sfogo e complimenti per il vostro sito.

Antonio C.