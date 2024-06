Ignazio Drago e il dono del libro Discover Scicli a Papa Francesco

Roma - Gentile Ragusanews,

Dopo avere ripercorso i passi di Francesco, in cammino per l'inclusione e la pace, nell'ambito del progetto “Sui passi di Francesco. In cammino per l’accessibilità e per la pace”, sono arrivato alla fine a Roma lungo i Cammini di Umbria e Lazio per promuovere anche il turismo lento e l’accessibilità in previsione del Giubileo 2025.

L'arrivo a San Pietro è culminato con il previsto incontro con Papa Francesco durante l'udienza del mercoledì. Ho avuto il privilegio di consegnare direttamente nelle mani del Papa il recente volume Scoprire-Discover Scicli che il Sindaco Mario Marino mi ha consegnato prima della partenza con la dedica del nostro primo cittadino al Santo Padre e la richiesta di benedizione alla città.

Il Santo Padre ha apprezzato, letto e impartito la benedizione.

Ignazio Drago