La mia bellissima esperienza di paziente a Oculistica a Ragusa

Ragusa - Gentile Redazione,

mi permetto di scrivere questa lettera per esprimere il mio sincero apprezzamento e i miei complimenti per l’eccellenza del servizio ricevuto dal reparto di Oculistica dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di ragusa.

In data 28 maggio mi sono sottoposto ad un delicato intervento alla macula. L’esperienza, che avrebbe potuto essere fonte di grande stress, è stata resa notevolmente più serena grazie alla professionalità, competenza e umanità mostrate da tutto il personale medico, nel caso specifico la dott.ssa Francesca Parisi e il dottore anestesista del quale mi sfugge il nome, e di tutto il personale infermieristico a cominciare dalla sig.ra Sebastiana Disca.

Desidero sottolineare come ogni fase del trattamento sia stata caratterizzata da un’attenzione meticolosa e da una cura impeccabile, elementi che ritengo fondamentali in un percorso di cura e che, nel mio caso, hanno contribuito a un esito positivo dell’intervento. È mio desiderio che questo mio feedback possa essere di incoraggiamento e di riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dal reparto, il quale rappresenta un’eccellenza medica e un punto di riferimento per la comunità, troppo spesso sottovalutata.

Mi preme aggiungere un ulteriore elemento di elogio per il reparto di Oculistica, ovvero la notevole attenzione alla pulizia dei locali. Durante il mio soggiorno, ho potuto constatare che gli standard igienici sono stati mantenuti ad un livello eccellente, contribuendo a creare un ambiente di cura sicuro e accogliente. La pulizia impeccabile è un dettaglio che non passa inosservato e che merita di essere sottolineato, poiché riflette il rigore e la dedizione del personale addetto, garantendo così benessere e tranquillità ai pazienti e ai loro familiari. Desidero che anche questo aspetto del servizio ricevuto venga riconosciuto e valorizzato, poiché è indice di un impegno complessivo per l’eccellenza che caratterizza l’intera struttura ospedaliera.

Domenico