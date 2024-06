Elisuperficie a Giarratana, replica il sindaco: "Sciacalli"

Giarratana - Ennesima operazione di sciacallaggio da parte dei consiglieri Burgio e Caruso riguardo la situazione della elisuperficie di Giarratana con diffusione di notizie false su quanto accaduto.

Questa mattina è avvenuto a Giarratana un intervento dell'elisoccorso per un paziente che ne aveva necessità; gli operatori del 118 con le chiavi del cancello che da anni hanno in dotazione (come le hanno i carabinieri di Giarratana, i vigili urbani e l'utc), hanno aperto il cancello e sono entrati nel recinto della elisuperficie. L'elicottero è atterrato sulla pista senza difficoltà, dove evidentemente l'erba non può crescere. L'area attorno alla pista è in effetti piena di erbacce tanto che la scerbatura era stata programmata per questi giorni da parte del gruppo comunale di Protezione Civile. La Consigliera Caruso sarà contenta, ora potrà scrivere che la scerbatura è stata fatta perché lo ha segnalato lei.

Il sindaco

Bartolo Giaquinta