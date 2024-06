La spazzatura nel centro storico di Ragusa

Ragusa - Il problema dell’abbandono della spazzatura nel centro storico di Ragusa sta diventando cronico.

Il fenomeno è in forte crescita e le “discariche” hanno raggiunto anche il centralissimo corso Italia. Le zone più interessate sono il quartiere Ecce Homo e il quartiere S. Salvatore ma anche le stradine che affiancano la centralissima via Roma, come via Messina e via Catania, che a causa dell’abbandono di erbacce e piante secche da parte di un privato è diventata un vero immondezzaio. Inoltre, è invalsa l’abitudine di abbandonare i rifiuti anche dentro i cestini della raccolta differenziata.

In questi quartieri è del tutto normale osservare residenti, non solo extracomunitari, che a qualsiasi ora, con noncuranza abbandono i rifiuti nei vari angoli delle strade e, non essendoci nessun richiamo da parte delle autorità, tutto ciò sta diventando la normalità quotidiana. Abbiamo notato rifiuti abbandonati in Corso Italia che sono stati rimossi dopo due settimane. Come è possibile che nessun mezzo della ditta Busso o una pattuglia di Vigili Urbani che transitano regolarmente, non abbia segnalato il cumulo di rifiuti per un tempo così lungo. È di tutta evidenza che il fenomeno è sfuggito di mano all’amministrazione comunale e che i “controllori” non controllano un bel niente.

Non si è più in grado di arginare questa forma di degrado del centro storico. Un fenomeno che oltre a degradare la città dà l’idea ai residenti incivili che abbandonano i rifiuti che possono continuare a farlo impunemente. Siamo in grado di capire perfettamente che per il comune di Ragusa la questione è di difficile risoluzione ma, se il problema non si può risolvere attraverso il controllo fiscale e l’inibizione dei cittadini incivili, se l’amministrazione non è in grado di attivare modelli di controllo efficaci, se ne prenda atto. Si ponga in essere una logistica quotidiana per il recupero di questi rifiuti che con la stagione calda diventerà un problema anche sanitario.

Abbiamo avuto modo di notare che il giorno della festività del Corpus Domini un mezzo della ditta Busso, per evitare una figuraccia all’amministrazione, ha provveduto velocemente a rimuovere tutti i rifiuti dal percorso della processione. Ne deduciamo che, non solo l’amministrazione è al corrente del grave problema, ma che il ritiro quotidiano è possibile.

TARI è l’acronimo di “Tassa sui Rifiuti”. È l'imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi perché non utilizzare parte della TARI pagata dai cittadini educati e ossequiosi delle regole per ritirare questi rifiuti ogni giorno? I rifiuti abbandonati, di norma, vengono ritirati dalla ditta Busso il venerdì, assieme all’indifferenziato. Ma il ritiro una volta a settimana è del tutto insufficiente, perché già il giorno successivo gli angoli delle strade sono nuovamente pieni di spazzatura che resterà a marcire fino al venerdì successivo. Credo che si debba prendere atto che il centro storico di Ragusa non è solo via Roma e Piazza S. Giovanni e che non è sufficiente organizzare eventi e manifestazioni senza un collaterale miglioramento di tutti i quartieri del centro.

Crediamo che ogni contribuente che paga le tasse meriti di vivere nel decoro urbano e senza cumuli di spazzatura davanti al portone di casa.