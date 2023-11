Arriva da Scicli uno dei 10 concorrenti di “HairStyle, The Talent Show"

Scicli - Il prossimo 16 novembre, dieci parrucchieri professionisti italiani entreranno nello studio di HairStyle, The Talent Show con l'obiettivo di diventare la nuova stella nel mondo dell’hairstyling. Rossano Ferretti e Rudy Mostarda saranno incaricati di valutare i lavori presentati dai concorrenti e di offrire loro i loro migliori consigli. HairStyle, The Talent Show andrà in onda in prima serata da giovedì 16 novembre alle 21:20 su Real Time e sarà disponibile in streaming su discovery+ e anche attraverso il catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten TV, una delle piattaforme di streaming leader in Europa. Fra i concorrenti lo sciclitano Giuseppe Voi.

Giuseppe Voi da Scicli

Make-up artist dall'età di 13 anni, vanta un’esperienza decennale nel mondo dei parrucchieri. Privilegia la qualità alla quantità e preferisce concentrarsi esclusivamente su un cliente alla volta. Ritiene inoltre che il make-up sia un ottimo modo per esprimere sé stessi. Ecco perché esce sempre di casa truccato. Desidera conciliare vita professionale e vita privata, perché intende creare una famiglia con il compagno, che sposerà quest'anno.