Auditel, Alberto Angela senza rivali con la sua Pompei

Alberto Angela è tornato in tv il 27 maggio con uno speciale “Pompei - Le nuove scoperte” con una novità pionieristica per la tv: un lunghissimo piano-sequenza di due ore e un quarto che non si interrompe mai. Il programma di approfondimento ieri è stato visto da .000 spettatori con il 23.34% di share.

Perchè non ci sono i dati Auditel assoluti

A causa dello sciopero dei dipendenti Nielsen non sono disponibili i dati per i singoli programmi ma solo per fasce orarie. Analizzando la prima serata Rai1, che due sere fa ha trasmesso Pompei – Le Nuove Scoperte, possiamo quindi dedurre che Alberto Angela ha vinto con 4.630.000 spettatori per il 23,34% di share.