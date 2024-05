Modica - Dopo il Tg5 anche la trasmissione di moda X-Style in onda su Canale 5 ha segnalato la mostra Blu Sicilia ospitata a Modica nei locali della Società Operaia, in corso Umberto I. Tra i 53 artisti in mostra (a fronte di 61 opere) Fausto Pirandello, Renato Guttuso, Piero Guccione, Gianni Iudice.

"Blu Sicilia. Il mare nell’arte isolana dal Novecento alla Contemporaneità" in questo ampex in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset. Il VIDEO: