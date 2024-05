Hotel by Hilton a Marina di Modica: un gioiello con laghetto balneabile

Modica - Sarà della rinomata catena alberghiera americana Hilton l'apertura di un nuovo hotel a marchio Tapestry Collection a Marina di Modica, prevista il 1 settembre 2024. Questo evento segna l'arrivo del primo hotel Tapestry Collection in Sicilia, una novità che promette di valorizzare ulteriormente l'offerta turistica della provincia di Ragusa e dell’intera isola. Le vendite sono già aperte dal 1 settembre 2024, ma c’è da credere che, verosimilmente, saranno anticipate ad agosto. Il brand internazionale del colosso americano attirerà turisti da tutto il mondo, desiderosi di vivere un'esperienza di soggiorno premium. Sorgerà a Punta Regilione. In una location naturale sul mare, irripetibile. La struttura è stata realizzata dal Gruppo Minardo che anni fa ha rilevato l’immobile, abbandonato per tanti lustri, e lo ha ridisegnato in un concept di lusso. Questo progetto ambizioso, hotel con affaccio sul mare, è un esempio di eccellenza architettonica e ingegneristica, che riflette la visione del Gruppo Minardo nel valorizzare il territorio siciliano attraverso infrastrutture di alta qualità. La collaborazione con Hilton rappresenta una sinergia perfetta, mirata a offrire il meglio dell'ospitalità in una delle regioni turistiche più affascinanti d'Italia. 39 camere lusso, rivolte ad un target alto. Costo medio di una camera , 450 euro a notte. Al suo interno una fantastica Spa. Un investimento di 14 milioni di euro, beneficiato di un intervento di Invitalia, per 4 milioni di euro. Il progetto affidato allo studio milanese Caberlon Caroppi, è stato firmato dall’architetta Chiara Caberlon.

Un Marchio di Prestigio

Tapestry Collection by Hilton è sinonimo di eleganza, comfort e qualità. Ogni hotel della collezione è unico, progettato per riflettere il carattere distintivo della località in cui si trova. L'apertura a Marina di Modica non fa eccezione, combinando il fascino autentico della Sicilia con i servizi di alta gamma che Hilton è famosa per offrire. Gli ospiti possono aspettarsi un'esperienza personalizzata, arricchita da un'attenzione ai dettagli che solo un marchio di tale calibro può garantire. L'arrivo di un hotel Tapestry Collection by Hilton contribuirà a far conoscere Marina di Modica e le bellezze della provincia di Ragusa a un pubblico globale, mettendo in risalto le spiagge incontaminate, i paesaggi mozzafiato e il ricco patrimonio culturale del territorio, innalzando la qualità complessiva dell'offerta turistica della zona , unendo il prestigio di un marchio internazionale con le meraviglie di una terra ricca di storia e bellezza. Promette di diventare una meta privilegiata per i viaggiatori più esigenti.