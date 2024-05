Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025, l'annuncio al Tg1

Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo. Per il 63enne fiorentino, che prende il posto di Amadeus, si tratta della quarta volta alla guida della kermesse canora. L'annuncio durante l'edizione delle 8 del Tg1: «È già partito il tam tam, mi sta squillando continuamente il telefonino - ha detto il conduttore in collegamento -. Mi fa molto piacere, "i Conti tornano". Torno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus. La musica come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv».

Carlo Conti ha rivelato: «Fiorello è stato il primo a scrivermi, ha detto "se fossi stato in onda ci saremmo divertiti un bel po'". Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda, dall'amministratore delegato al direttore generale al direttore intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo». E ha aggiunto: «È anche un bel modo per festeggiare il prossimo anno i miei primi 40 anni di Rai».

Carlo Conti non anticipa nulla sul suo festival: «Da oggi inizierò a lavorare e ci sono degli step ben precisi. Adesso c'è la cosa più importante che è il regolamento, dopodiché inizieremo a ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva».

E quando gli viene chiesto degli «amici di sempre», Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, Conti risponde con il sorriso: «Non lo so, almeno non come presenza fissa. L'idea è di alternare e di proporre qualcosa di diverso. Con loro (Pieraccioni e Panariello, ndr) facciamo troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due».

La nota della Rai

Quella di Conti è stata una decisione unanime dei vertici aziendali Rai, l'Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni - sottolinea viale Mazzini in una nota - Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore - sottolinea viale Mazzini - non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità. L'indiscrezione circolava da settimane ed era stata di fatto confermata dall'ad, Roberto Sergio, che ha postato la foto insieme al conduttore eal dg Rossi scrivendo: «I "Conti" tornano sempre».