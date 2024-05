Fotografia, Scicli luogo di ispirazione e creazione di arte

Scicli - Il 25 e 26 Maggio si è tenuto a Scicli un workshop di fotografia di ritratto condotto dal fotografo siciliano Salvo Giuffrida. “Il sentimento della luce” il titolo delle due giornate dedicate al ritratto intimo ed emotivo, dove l’intimità messa in gioco è principalmente quella del fotografo. Dodici i partecipanti provenienti da tutta la Sicilia che hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco all’interno del panorama culturale ed architettonico della città barocca.

Tra le stanze del sontuoso palazzo Bonelli-Patanè e per le vie caratteristiche della barocca Scicli, i fotografi hanno condiviso le loro esperienze, attraverso una nuova coscienza di se', spogliandosi da preconcetti e tecnicismi mettendo totalmente in gioco se stessi. Ed è così che gli scatti prodotti iniziano pian piano a crescere di emotività mettendo in evidenza la personalità del soggetto. La cornice barocca è stata magistralmente interpretata dallo stile garbato e delicato di Fabrizio Minardo stilista ragusano dalle linee eleganti e raffinate, dalla modella Marika, e da Giacomo Puglisi che ne ha curato l’immagine.