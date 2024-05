La storia dell'uomo con tre gambe di Rosolini

Rosolini, Siracusa - Inizia a Rosolini, il 18 maggio 1889, la storia di Frank Lentini, nato con tre gambe, quattro piedi, sedici dita e due genitali. L'uomo emigra negli Stati Uniti, dove ha come palcoscenico i freak show, gli "spettacoli dei mostri", i circhi tipo il Barnum, quelli che mettevano in mostra uomini elefante, uomini scimmia, donne barbute, albini, persone nane, gli uomini più alti del mondo e quello più basso.

«Una rockstar prima che esistessero le rockstar» dice Alberto Giuffrè , giornalista di Sky TG24, 41 anni, che a ‘U maravigghiusu — così venne soprannominato Frank appena nato — ha dedicato un’appassionante biografia con il passo del romanzo, Storia incredibile dell’uomo con tre gambe, in libreria con minimum fax.

Una ricerca condotta «con fantasia, trovando documenti inediti e intervistando anche un nipote». Frank sbarca negli Usa perché un impresario siciliano avvicina a Rosolini i suoi genitori — Natale e Giovanna, contadini, dodici figli — dicendo che quel bimbo con tre gambe può essere «esibito al Buffalo Bill’s Wild West Show, accansando un sacco di soldi».

Natale va a Boston. ‘U maravigghiusu è un ragazzetto sveglio, capisce subito come trasformare il suo corpo difforme in un’occasione di riscatto. Lo fa con talento. Al pubblico che lo segue da New York a Los Angeles, si rivolge con monologhi così: «Mia madre non ha dato alla luce due figli. Più di uno, ma non due». Ben presto diventa ricco, mette in piedi una sua compagnia. Due dei suoi due figli — Frank ne avrà quattro, avuti dall’attrice, Theresa Murray — vengono arruolati, vanno a combattere in Nord Africa contro l’Asse. Dal fronte, Natale, che è sergente nella Prima divisione americana, quella che poi sbarcherà in Italia, scrive al padre: «Sono stato ferito, sono vivo per miracolo, ho conosciuto Eisenhower, mi daranno una Silver Star. Ho sentito che James — il fratello, ndr — andrà a combattere in Sicilia, prego per lui». Ai giornalisti che gli chiedono dei suoi due ragazzi in divisa, Frank dice che è «orgoglioso di loro». ‘U maravigghiusu muore nel Tennessee, a 77 anni, mentre era in giro con il Cliff Wilson Show e lavorava ancora.