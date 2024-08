Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati?

Gli ultimi avvistamenti nella prima metà di luglio nelle acque cristalline della Costa Smeralda tra sorrisi e giochi in spiaggia. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono spariti dai radar dei rotocalchi rosa da un mese e mezzo, un silenzio che è diventato assordante negli ultimi giorni in cui il tennista altoatesino ha attraversato il momento più difficile della sua carriera. Dalla fidanzata nessun sostegno pubblico, ma non solo. Ecco gli indizi che hanno alimentato la gossip news di una rottura per la coppia d'oro del tennis internazionale.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno iniziato a frequentarsi a maggio. Dopo settimane di rumors e paparazzate, la conferma è arrivata direttamente dal neo 23enne in una conferenza stampa a Parigi. "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico", le parole ermetiche del campione azzurro. Poi le dediche post gara, il supporto reciproco sugli spalti e le dolci foto delle vacanze in Sardegna. Poi, il nulla.

Martedì 20 agosto Sinner ha trionfato a Cincinnati, una vittoria importante dopo il chiacchieratissimo forfait alle Olimpiadi e sembra che Anna non fosse al suo fianco. Ancora più "sospetto" il silenzio di Kalinskaya sul caso doping che ha investito il compagno (positivo al Clostebol, Jannik poi è stato assolto ndr) e la mancata difesa pubblica che tutti si aspettavano (come fatto invece dall’amico Berrettini per esempio).

La prova schiacciante però anche questa volta arriva da Instagram. La tennista russa, infatti, ha smesso di seguire Jannik sul social network, mentre lui ha mantenuto il follow. Un problema tecnico o sentori di break up? I due potrebbero aver deciso di non mostrarsi insieme per fare un passo indietro e vivere una relazione senza paparazzi alle calcagna. Anche l'allontanamento 2.0 potrebbe essere una strategia per continuare la relazione nel silenzio e nella discrezione e placare gli haters pronti a puntare dito sulla loro storia un po’ come fatto per la liaison Berrettini Satta. La prova del nove potrebbe arrivare agli UsOpen...