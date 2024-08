Natalie Portman in vacanza a Noto. FOTO

Noto - L'attrice israeliana, naturalizzata statunitense, Natalie Portman (Gerusalemme, 1981) è in vacanza a Noto.

Il debutto a soli tredici anni nel film Léon nel 1994 a Closer, V per Vendetta, la saga di Star Wars e Black Swan. Era infatti il 1994, ad appena 13 anni, quando faceva il suo indimenticabile esordio cinematografico in Léon di Luc Besson, e da allora non si è più fermata. Sono davvero numerose le pellicole cult e di successo in cui l'abbiamo vista. Qualche titolo? Mars Attacks!, la trilogia prequel di Star Wars, Qui dove batte il cuore (che puoi vedere su Pluto TV), Ritorno a Cold Mountain e Amici, amanti e... (entrambi disponibili in streaming su Paramount+), La mia vita a Garden State, Closer, V per Vendetta, Thor e alcune altre pellicole del Marvel Cinematic Universe, Jackie e il recente May December. Senza dimenticare Il cigno nero, per cui nel 2011 è stata premiata con un meritatissimo Oscar per la migliore attrice protagonista.

Femminista schietta, attivista per i diritti degli animali e co-fondatrice della squadra della National Women's Soccer League Angel City Football Club, nonché laureata ad Harvard. Natalie Portman è anche una vera appassionata di letteratura tanto da aver aperto su Instagram un account dedicato dal nome Natalie's Book Club da dove condivide, con recensioni appassionate e accurate, i libri che più le piacciono invitando i suoi follower a entrare nel dibattito.