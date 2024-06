Le prime foto di Kate dopo quattro mesi

Londra - Kate Middleton è riapparsa in pubblico in un'occasione ufficiale dopo l'annuncio della sua malattia. Lo aveva preannunciato la principessa del Galles stessa, venerdì, con un comunicato stampa e oggi, dopo una lunga assenza che durava da Natale, dopo che le era stato diagnosticato il cancro, ha prima presenziato insieme ai figli e al marito William, alla parata del Trooping the colour a Whitehall per il compleanno di Re Carlo III e poi si è affacciata insieme a tutto il resto della famiglia reale dal balcone di Buckingham Palace, accanto al Principe del Galles e ai figli George, Charlotte e Louis.

«Spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici quest’estate, ma so allo stesso tempo di non essere fuori pericolo», ha detto Middleton in un comunicato stampa. «Sto imparando ad essere paziente, soprattutto nell’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e prendendomi il tempo necessario per guarire». Middleton ha aggiunto che la terapia contro il cancro durerà ancora qualche mese.