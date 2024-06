Bianca Balti ha un nuovo fidanzato

Bianca Balti è innamorata.

Dopo gli ultimi difficili anni vissuti a causa di alcune relazioni "tossiche" e della mastectomia, alla quale si è sottoposta preventivamente per scongiurare il cancro al seno, la modella lodigiana sembra avere ritrovato il sorriso accanto a un uomo. Lui è Helly Nahmad, collezionista d'arte e proprietario di una famosa galleria a New York, nonché amico di Leonardo Di Caprio. La relazione va avanti da quasi un anno, ma la top model ha cercato di mantenere il massimo riserbo attorno alla storia almeno fino a poche ore fa, quando è uscita allo scoperto sui social network, celebrando il compleanno del fidanzato.

La coppia si frequenta dall'estate scorsa. Balti e Nahmad erano stati paparazzati dalla stampa francese insieme a Saint Tropez a luglio 2023 e poi, mesi dopo, ancora l'uno accanto all'altra sull'isola di Saint Barthelemy in compagnia di alcuni amici. Lo scorso ottobre Bianca Balti aveva pubblicato la prima immagine insieme a Helly Nahmad su Instagram, immagine scattata durante una festa a Los Angeles. In pochi avevano capito, però, che quello al suo fianco era il suo nuovo compagno. Nel weekend appena trascorso, in occasione del 46esimo compleanno di Nahmad, la modella ha deciso di ufficializzare la relazione condividendo alcuni scatti, nei quali compare insieme a lui, e augurando al fidanzato un felice compleanno.

Chi è Helly Nahmad, collezionista e amico di Di Caprio

Classe 1978, Helly Nahmad è figlio di un mercante d'arte libanese. Nato e cresciuto a New York Nahmad è anche lui un collezionista di opere d'arte e grazie alla sua galleria, la Helly Nahmad Gallery a Manhattan nel cuore di New York, è diventato uno dei milionari più famosi d'America. L'imprenditore americano è noto anche per avere donato al Museo d'Orsay di Parigi un dipinto di Picasso del valore di 115 milioni di euro. Nel 2014 Nahmad venne condannato a un anno di reclusione dopo essersi dichiarato colpevole per la gestione di un'attività illegale di gioco d'azzardo. Da anni risiede in uno dei piani della Trump Tower a Manhattan, una proprietà immobiliare che vale oltre 18 milioni di dollari e si dice sia amico intimo di Leonardo Di Caprio.

A fare incontrare Bianca Balti e il collezionista Helly Nahmad - che è stato legato anche alla modella brasiliana Ana Beatriz Barros - potrebbe essere stato proprio Di Caprio, che da quasi un anno fa coppia fissa con un'altra top model italiana, Vittoria Ceretti, amica di Bianca Balti. Non a caso la Ceretti ha commentato il post, nel quale Bianca Balti ha ufficializzato la relazione con Helly, dedicando alcuni cuori alla coppia.