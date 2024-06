Umberto Tozzi annuncia l'addio alle scene dopo il tumore alla vescica

«Tu sai che fare questo lavoro, io faccio tour dagli anni ’80 e non mi sono mai fermato felicemente perché ho avuto il privilegio di essere apprezzato in molti Paesi del mondo e quindi ci ritorno con questo meraviglioso ultimo concerto perché voglio ricambiare tutto l’affetto che ho ricevuto». Umberto Tozzi si è raccontato a Domenica In, dopo la malattia e annuncia l'addio ai concerti. «Non sono stato un padre molto presente e mi sono mancate tante cose adesso vorrei dedicarmi a loro e ai miei nipoti». Una decisione che Mara Venier abbraccia: «Il pubblico ti ama ma è giusto che una persona ad un certo punta decida di vivere». Oggi, domenica 16 giugno, a Domenica In, è stato mandato il “Best of” della stagione e tra tutti gli ospiti è stata riproposta anche la chiacchierata fatta dalla padrona di casa con il cantante di Gloria che ha passato due anni molto difficili a causa di una malattia.

Il tumore alla vescica

In una lunga intervista del 2022 il cantante ha dichiarato infatti di aver avuto un tumore: «Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. Mi credevo debole, ho scoperto di avere coraggio. Mi ha stupito la serenità con cui sono riuscito ad affrontare la malattia. Ho messo da parte la paura, cercando di essere ottimista». Ha raccontato al Corriere inoltre di aver avuto diverse complicanze che hanno fatto temere il peggio: «Durante la chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare», ha rivelato il cantante. «Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori».

L'amore per la moglie

«Mia moglie è la persona piu' leale che ho incontrato nella mia vita, oltre a lavorare con me con mio figlio ma Monica si occupa anche della famiglia» Umberto e Monica si sono sposati 5 volte e spiega il motivo a Domenica In: «Nel percorso della nostra vita lei mi ha fatto innamorare più volte quindi l'ho sposata più volte. Monica mi ha sempre dato tutto, è bella ed è una persona leale». Umberto Tozzi è sposato dal 1995 con Monica Michielotto con cui convive a Montecarlo dal 1991. I due hanno avuto 2 figli: Gianluca e Natasha. Tozzi ha anche un altro figlio, Nicola Armando, avuto dalla relazione precedente con la friulana Serafina Scialò.